Corona-Jahr hat Pferdezentrum nicht gebremst

Das neue 600 m² große Veranstaltungszentrum wurde Mitte des Jahres eröffnet, ein Boxentrakt wurde saniert, in der Karl-Bauer-Halle wurde ein neues Restaurant eingebaut. "Dank des gut verlaufenen Geschäftsjahres und der Unterstützung der Bundesregierung während des Corona-Shutdowns können wir das Jahr 2020 äußerst positiv abschließen", sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer. Nächstes Jahr wird unter anderem in eine Terrasse mit neuem Zuschauerbereich am Europaplatz und in der Waldarena investiert.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.