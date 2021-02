Es tue ihm sehr leid, beteuerte der Angeklagte bei der gestrigen Verhandlung am Welser Landesgericht. "Ich hatte keine Symptome mehr und habe mich an diesem Tag schon gesund gefühlt", rechtfertigte sich der aus der russischen Teilrepublik Dagestan stammende Wäscherei-Arbeiter. Zwei Tage vor Ablauf der Quarantäne begab er sich mit Schutzmaske in den Keller, pumpte seine Fahrradreifen auf und drehte noch schnell eine Runde um den Häuserblock.