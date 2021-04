Corona in Wels: Ab 60 nur mehr wenige Infizierte

Nur mehr neun Prozent der derzeit infizierten Welser sind über 60 Jahre alt. Laut Landes-Impfkoordinator liegt Wels bei den Impfungen der über 80-Jährigen landesweit an der Spitze. Die meistbetroffenen Altersgruppen sind derzeit mit jeweils 20 Prozent die zehn- bis 19-Jährigen und die 20- bis 29-Jährigen. Niedrige Fallzahlen gibt es im Bildungsbereich. Nur elf Prozent der positiv Getesteten besuchen eine Schule. Bei den Geschlechtern überwiegen mit 54 Prozent die Frauen. Ebenso groß ist der Infizierten-Anteil der österreichischen Staatsbürger. Aktuell sind 214 Personen Covid-19-positiv. In Summe wurden bereits 4814 Welser positiv getestet. Ab heute gibt es in der Messehalle 20 die Möglichkeit, einen Antigen-Selbsttest vorzunehmen. Die Anmeldung läuft wie bei den Mund-Rachen-Tests.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.