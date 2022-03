Corona getrotzt: Welserin gründete ihr eigenes Label mit Mode aus Österreich

Vier Tage vor dem ersten Lockdown im März 2020 gründete die gebürtige Welserin Cornelia Lindner ihr eigenes Modelabel. "Du bist mutig, haben damals viele Freunde und Bekannte gemeint, aber zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, was auf uns zukommen wird", sagt die 36-Jährige im Gespräch mit den OÖNachrichten. Trotz des schwierigen Zeitpunkts für den Start in die Selbstständigkeit mit Mode für Frauen "Made in Austria" hat die Wahl-Wienerin den Schritt nicht bereut.

Modisch und umweltfreundlich

Mode war ihr schon immer wichtig, schon in der Schulzeit im Gymnasium der Franziskanerinnen in Wels und in der HBLA Lentia in Linz. Studiert hat sie aber an der Wirtschaftsuni in Wien Betriebswirtschaftslehre. Sie war unter anderem bei einem Sprachreisen-Anbieter und einem bekannten Modehändler tätig. "Dort habe ich gesehen, wie viel Mode aus Asien kommt, sehr vieles aus Polyester. Die ganze Fast Fashion hat mich schon lange gestört. Ich habe mir gesagt, das muss auch anders gehen", so Lindner. Mit ihrem Label "Consches", das sich aus ihrem Spitznamen sowie "conscious" für "bewusst" zusammensetzt, bietet sie Modisches, das umweltfreundlich ist und in Österreich produziert wird. "Es gibt im nachhaltigen Modebereich viele Basics. Ich habe mich gefragt: Warum gibt es so wenige Kleider? Und warum muss vieles auch so öko aussehen?", sagt Lindner und lacht. Sie verwendet bei den Materialien vor allem Biobaumwolle und Tencel, designt wird in Wien, produziert in der Steiermark.

Die Preise für ihre Kleider in unterschiedlichen Stilen von cool über verspielt und elegant bewegen sich zwischen 200 und 350 Euro, produziert wird in den Größen von XXS bis XXL. Das Geschäft läuft vor allem über den Onlinehandel, verschickt wird mit der Post. Lindner hat aber auch ein kleines Studio in Wien (Theobaldgasse 14), auch über Pop-up-Stores macht sie ihr Modelabel bekannter.

www.consches.com