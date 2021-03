Corona-Cluster im Welser Kindergarten Vogelweide

Vier Mitarbeiter und 15 Kinder wurden im städtischen Kindergarten Vogelweide in der Eiselsbergstraße positiv getestet. Drei Gruppen sind betroffen. In jenen beiden Gruppen, in denen es bisher keine Fälle gab, geht der Betrieb bis zu den Osterferien weiter, aber unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen wie die kontaktlose Übergabe der Kinder beim Eingang, Desinfektion des gesamten Kindergartens und Maskenpflicht.

Während der Osterferien wird es für alle Krabbelstuben- und Kindergartenkinder, die eine Betreuung benötigen, einen Journaldienst geben. Dieser war ursprünglich auch in der Vogelweide geplant und findet aufgrund des Clusters nun in den Kindergärten Wimpassing und Robert-Koch-Straße statt.

Mit Stand gestern Mittag gab es in der Stadt Wels 266 aktive Corona-Fälle. Angesichts der steigenden Infektionszahlen appellieren Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Gesundheitsreferentin Silvia Huber (SP) eindringlich an die Bevölkerung, sich während der bevorstehenden Ferien und Osterfeiertage besonders an die geltenden Covid-Maßnahmen zu halten. "Damit schützen wir uns selbst und alle, die uns lieb und wichtig sind."

