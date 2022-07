Einen Tag nach dem 23. Innenstadtkriterium zeigte sich Radsportpräsident Paul Resch erleichtert: "Es ist nicht mehr so exzessiv wie früher." Die langen Nächte mit wilden Partys nach dem Rennen gehören der Vergangenheit an: "Die Topfahrer stehen unter einem enormen Druck. Die meisten verschwanden schon vor Mitternacht in ihren Zimmern", berichtet der umtriebige Sportfunktionär von einer recht gemäßigten After-Race-Party im Hotel Hauser. Das Thema Corona bestimmt bei den Assen die Abläufe.