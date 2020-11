In den Welser Schulen geht die Angst vor Corona um. Ein Lehrer der Sekundarstufe 1 (5. bis 8. Schulstufe) bringt in einer E-Mail an die Welser Zeitung seine Frustrationen zum Ausdruck. Den Behörden wirft er schwere Versäumnisse vor. Weder werde ausreichend getestet, noch gebe es Informationen.