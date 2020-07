Die Zunahme an Corona-Infizierten im Raum Wels lässt sich im Wesentlichen auf drei Cluster zurückführen: die medial bekannt gewordene Pfingstkirche in Linz, Besucher einer Linzer Disco und Reiserückkehrer aus dem Westbalkan. Gestern wurden nur in Wels 40 Coronavirus-Infizierte gezählt. 28 Corona-Fälle waren es in Wels-Land, jeweils zehn in Grieskirchen und Eferding. Zwei Corona-Patienten liegen im Klinikum.