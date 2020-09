WELS/GRIESKIRCHEN/MARCHTRENK/EFERDING. Seit gestern leuchtet die Corona-Ampel aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Wels und den Umlandbezirken Gelb, so wie in fast ganz Oberösterreich mit Ausnahme des Innviertels. In Wels hat sich die Zahl der positiv Getesteten im Vergleich zur vergangenen Woche wieder auf 45 (Stand gestern Mittag) verdoppelt, Bürgermeister Andreas Rabl (FP) bleibt aber relativ gelassen: "Ja wir stellen derzeit wieder eine steigende Anzahl von Infizierten fest,