Contact-Tracing leichter gemacht

"Mit dem Wegfall der KP2-Personen ist uns sehr geholfen. Es gibt künftig nur noch Kontaktpersonen." Zugleich fallen dreimal Geimpfte als Kontaktpersonen weg. Dies gelte auch für Menschen, die im Kontakt mit Infizierten eine FFP2-Maske trugen, zum Beispiel Schüler im Unterricht. Als weitere Erleichterung nennt Parzmayr die Umstellung auf Distance Learning in den Schulen. Diese sei nun von der Bildungsdirektion und nicht wie bisher vom Magistrat zu erwirken. Dieser Fall tritt ein, sobald mindestens zwei Schüler einer Klasse positiv getestet wurden. In Wels funktioniere das Contact-Tracing trotz stark steigender Infektionszahlen bisher noch einwandfrei, so Parzmayr.