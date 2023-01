Comeback für den Neujahrsempfang in der Manglburg

Nach zwei Jahren Pause lebte am Donnerstagabend die Tradition des Grieskirchner Neujahrsempfangs wieder auf. Erstmals nach längerer Unterbrechung bot das Veranstaltungszentrum Manglburg wieder den feierlichen Rahmen, da die Stadt den Vertrag für die Festsäle im Schloss Parz gekündigt hat. Auch der Ablauf wurde verändert, die rund 200 geladenen Gäste aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens kamen beim Empfang der Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) auch in den Genuss eines Konzerts der Philharmonie pt Art Linz unter der Leitung von Norbert Hebertinger und der Gesangssolisten Judith Ramerstorfer und Reinhard Mayr. Erstmals wurde auch der neue Imagefilm der Stadt präsentiert.

In ihrer Rede umriss Bürgermeisterin Maria Pachner einige Zukunftsprojekte der Stadt. Gleich am Anfang ihrer Liste fand sich der Veranstaltungsort. Die Sanierung oder ein Neubau der in die Jahre gekommenen Manglburg steht schon seit Jahren auf der Wunschliste, politisch ist man sich einig, dass es ein zeitgemäßes Veranstaltungszentrum in der Bezirksstadt braucht.

Glanzvoller Auftritt: Sopranistin Judith Ramerstorfer, Bass Reinhard Mayr und die Philharmonie pt Art Linz Bild: Christoph Koch

"Ein großer Wunsch, den wir auch von Eltern immer wieder hören, ist ein Unterstufengymnasium, damit unsere Schüler nicht nach Wels, Ried oder nach Dachsberg auspendeln müssen", sagte Pachner. Die Belebung der Innenstadt mit Unterstützung des Stadtmarketings und einem Leerstandsmanagement sei ebenso ein Schwerpunkt wie der Radwegenetzausbau. Konkret für 2023 stehen eine Photovoltaikoffensive auf öffentlichen Gebäuden und die Gründung einer Energiegemeinschaft auf der Agenda. Auch in teure Infrastrukturprojekte (Kanal, Wasser) und die Blackout-Vorsorge muss investiert werden.

Vor den Vorhang geholt wurden vier neue Ehrenringträger der Stadt, allesamt politische Vertreter, die im Stadtrat aktiv waren: Der ehemalige SPÖ-Stadtrat Christian Flotzinger, der frühere FPÖ-Vizebürgermeister Michael Lehner und die beiden ehemaligen ÖVP-Stadträte Leopold Hofinger und NAbg. Laurenz Pöttinger.

Bei den Veranstaltungen stehen heuer als Höhepunkte die Eröffnung des Hauses der Musik (23. bis 25. Juni), die 20. Auflage des Grieskirchner Radmarathons (8. und 9. Juli) und das zwei Mal verschobene Leben.Blasmusik.Festival (29. September bis 1. Oktober) auf dem Programm.

Bewirtet wurden die Gäste nach dem rund zweieinhalbstündigen Programm von den Gastronomen Thomas und Petra Altendorfer und ihrem Team.

Autor Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels