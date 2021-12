"Ich will zuerst, ich habe keine Angst", sagt Sophie (8) und krempelt den linken Ärmel ihres T-Shirts hoch. Ihr jüngerer Bruder Tobias (6) ist nach ihr an der Reihe. Vorsichtshalber schaut er weg und ist nach dem Pieks erleichtert. "Ich hab fast nichts gespürt", sagt er. Die Geschwister waren zwei von 112 Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren, die am Mittwoch in der Grieskirchner Impfstraße (ehemalige Bezirksbauernkammer) gegen Covid-19 geimpft wurden.