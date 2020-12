Click & Collect im max.center

Am 31. Dezember öffnet Maximarkt schon ab 7.00 Uhr. Die übrigen Geschäfte halten laut Centerleiter Egbert Holz von 9 bis 14 Uhr offen. Der Maximarkt schließt um 16 Uhr. Zusätzlich zu dem Abholservice der Gastronomie bieten ausgewählte Shops auch die Möglichkeit von Click und Collect. Dadurch können Besucher im max.center während des dritten Lockdowns vorab bestellte Ware einfach und sicher abholen. "So bleiben auch die Umsätze in Österreich und gehen nicht an ausländische Onlineplattformen", sagt der Centerleiter.

