Auf dem "City Beach"-Volleyballfeld auf dem Minoritenplatz in Wels baggerten Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Grünen-Stadtrat Thomas Rammerstorfer gestern politische Gräben zu: Sie traten in einem Team beim Beachvolleyball-Turnier des Magistrats Wels an. Das politische Power-Duo ging siegreich aus dem Wettkampf hervor.