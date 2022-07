Chorspektakel im Schloss Puchberg

Wer dieser Tage am Schloss Puchberg vorbeispaziert, darf ein ganz besonderes Ambiente genießen. Denn zur üblichen Geräuschkulisse aus Vogelgezwitscher und leisem Autobahnlärm mischt sich der Klang eines stattlichen Kirchenchors.

Bereits zum 44. Mal geht die Chorsingwoche für Kirchenmusik über die Bühne. Nachdem das Event die letzten beiden Jahre nicht oder nur in abgespeckter Version stattfinden konnte, freut sich Andreas Peterl, Referent für Kirchenmusik der Diözese Linz, über die tolle Stimmung. Zusammen mit seinen Leiterkollegen Marina Schacherl und Josef Baumgartner gestaltet der gebürtige Vorarlberger von Sonntag bis Freitag eine lehrreiche und gesellige Woche für alle Gesangsenthusiasten.

Was wird geboten? Gesungen wird im großen Chor, auch Plenum genannt. Daneben bietet die Chorwoche auch Workshops und Seminare zu geistlicher Musik an. Baumgartner sieht das Treffen als "musikalischen Luxus mit vielen Hochbegabten".

Unter den 80 Teilnehmern finden sich Menschen verschiedenen Alters aus ganz Oberösterreich. Viele von ihnen sind seit Jahren Dauergäste, für andere ist es eine Premiere. "Ich bin zum ersten Mal hier und bin begeistert. Es ist ein Wahnsinn, welche Fortschritte wir machen", schwärmt eine Teilnehmerin.

Chorleiter Heinz Janda aus Weyer sang hingegen schon beim ersten Chortreffen 1978 mit, seine Freude daran ist ungebrochen.

Abschlusskonzert am Freitag

Heute, 20 Uhr, laden die Sänger zum Abendlob nach englischer Chortradition in die Pernauer Pfarrkirche St. Josef. Als krönender Abschluss findet am Freitag um 19.30 Uhr in St. Josef ein Abschlusskonzert im Zeichen des Friedens statt, wo unter anderem die Paukenmesse von Joseph Haydn aufgeführt wird.