Chormusik in den Minoriten

Ungekanntes Land – Chormusik am Dienstag in den Minoriten

Der Zyklus aus zwölf Musikstücken für gemischten Chor wird am Dienstag, 19.30 Uhr, in den Welser Minoriten vom Vocalensemble "ArsSonandi" intoniert. Die Instrumentalmusik stammt vom Streichquartett rund um den Ausnahmeviolinisten Johannes Dickbauer. Ergänzt und begleitet wird das Chorwerk am Klavier von Komponist Martin Gasselsberger.

