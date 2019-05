Chancen für Jugendliche: Joker Hof Tollet öffnet zum Jubiläum die Tore

TOLLET. Einrichtung des OÖ. Zivil-Invalidenverbandes feiert 25-jähriges Bestehen.

Die Jugendlichen und Mitarbeiter freuen sich über viele Besucher. Bild: Katharina Kühn

Jugendliche mit Förderbedarf, denen der Start ins Berufsleben schwerer fällt, werden am Joker Hof Tollet auf ihr späteres Arbeitsleben vorbereitet. Die Einrichtung des OÖ. Zivil-Invalidenverbandes feiert diese Woche 25-Jahr-Jubiläum und lädt am Donnerstag, 9. Mai, von 12 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. Interessierte können sich vor Ort über die Angebote von Joker informieren.

Die Mädchen und Burschen, die größtenteils auch am Hof oder in teilbetreuten Wohngemeinschaften in Nachbarorten wohnen, werden in verschiedenen Arbeitsbereichen, wie einer Industriewerkstätte, Tischlerei oder der Küche, auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. Weitere Fertigkeiten lernen sie in mehreren renommierten Partnerbetrieben. Parallel dazu werden ihnen lebenspraktische Fertigkeiten, wie einen Haushalt zu führen, vermittelt.

Geleitet werden der Joker Hof Tollet und der Hof in Taufkirchen an der Pram von dem Andorfer Thorsten Hoffmann.

Bisher konnten 270 Jugendliche an den ersten beziehungsweise zweiten Arbeitsmarkt vermittelt werden.

