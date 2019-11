Chance auf neues Amtshaus durch Supermarkt-Projekt

Die Kematner Familie Daxl plant ein Immobilienprojekt auf ihrem knapp 7300 Quadratmeter großen Areal, auf dem vor rund 25 Jahren die Gerberei Kainz ihren Betrieb einstellte. Auf dieser Kerngebiets-Widmung soll ein Geschäftsgebäude für einen 1000 Quadratmeter großen Lebensmittelmarkt errichtet werden.

Zusätzlich plant die Familie, deren Autohaus in Schlüßlberg angesiedelt ist, ebenerdige Geschäftsflächen im Ausmaß von rund 440 Quadratmetern. Eine Friseurin und eine Bäcker, der ein Café eröffnen will, haben Interesse bekundet, auch andere Anbieter von Dienstleistungen und Produkten des täglichen Bedarfs sollen sich dort ansiedeln. Im ersten Stock eines L-förmigen Gebäudes sind Räume für Büros oder Ordinationen vorgesehen. Die Planung stammt von Rudolf Wastlbauer vom Grieskirchner Architekturbüro „d14a . rchitekten“.

64 Jahre altes Amtsgebäude

Außerdem könnte in dem Neubau das Gemeindeamt integriert werden. „Unser Amtshaus stammt aus 1955: Wir haben bereits mit dem Land koordiniert, dass wir das Haus in den nächsten Jahren sanieren müssen“, sagt Bürgermeister Johann Stürzlinger (ÖVP) auf Anfrage.

Übersiedeln Bürgerservice, Verwaltung, Standesamt und Trauungssaal in den Neubau, könnte das Gebäude nach der Sanierung anders genützt werden. Es gibt verschiedene Ideen – vom Seniorentreffpunkt über (betreutes) Wohnen für Senioren bis zu Räumen für künftige Krabbelstuben.

Ob das Marktgemeindeamt tatsächlich auf das Areal der ehemaligen Gerberei umsiedelt, entscheiden die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am 18. November. „Meine Fraktion ist einstimmig dafür, auch SPÖ-Obmann Manfred Zaunbauer signalisiert Unterstützung. Von der FPÖ kam in einem Unterausschuss keine Ablehnung. Ich bin optimistisch, dass wir eine tragfähige Lösung zustande bringen, mit der dann alle gut leben können“, sagt der Ortschef. Die Flächen der Gemeinde würden parifiziert, also in deren Eigentum übergehen – „wenn das zu marktüblichen Bedingungen möglich ist“, sagt Stürzlinger.

Vier-Millionen-Euro-Investition

Die Familie Daxl will rund vier Millionen Euro investieren. Falls die Gemeinde die Chance nicht ergreift, wird Architekt Wastlbauer neue Pläne vorlegen. Gibt der Gemeinderat grünes Licht, sollen rasch Mietverträge unterzeichnet und das Objekt im Detail geplant werden. Die Familie will das Projekt 2020 beginnen; es soll nach einem Jahr bezugsfertig sein.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at