Causa "Braune Flecken": Berufung abgelehnt

Die Welser Vize-Bürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP) hat auch in zweiter Instanz den Prozess gegen die Sozialistische Jugend (SJ) beim Oberlandesgericht Linz verloren und muss nun wegen Rufschädigung zahlen. Der Hintergrund: In einem Artikel dieser Zeitung zur Debatte um die Venus-Statue hatte sie behauptet, in den 1990er-Jahren hätte die Sozialistische Jugend gefordert, ihre Familie solle aus der Stadt verschwinden. Gegen diese Behauptung klagte in der Folge die SJ, forderte