"Campingromantik nervt"

Gemeint ist die wöchentliche Campieraktion kirchennaher Aktivisten und diverser Jugendorganisationen. Die Campierer wollen eine Aufnahme von Flüchtlingen erreichen, die im griechischen Lager Moria festsitzen.

"Es ist nicht einzusehen, dass eine Gruppe in Zeiten wie diesen zusammen am Lagerfeuer sitzt, sich in dicke Thermoschlafsäcke einwickelt und nette Plaudereien führt. Die Covid-Zahlen in unserer Stadt sind hoch genug", so Kroiß.

Die Aktion gehe von der Welser Zivilgesellschaft aus, sei eine angemeldete Kundgebung und würde unter Einhaltung strenger Covid-Vorschriften stattfinden, entgegnet der grüne Bezirkssprecher Ralph Schallmeiner. Dem Welser Vize wirft er "blaue Ignoranz" vor.