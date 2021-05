Businessrun verschoben

Zehn Jahre hintereinander legte der Welser Businessrun mit jährlichen Teilnehmerrekorden einen Erfolgslauf hin, bis die Corona-Pandemie diesen jäh beendete. 2020 war eine Absage unumgänglich, für heuer plante man den größten Firmenlauf zunächst am 20. August. Gestern folgten aber die Absage und die Verschiebung auf das Frühjahr 2022.

Bei der beliebten Laufveranstaltung mit zuletzt 4200 Teilnehmern und tausenden Zusehern ist auch das "Danach", wenn sich Tausende in entspannter Atmosphäre bei der Businessrun-Party in der Halle 20 treffen, mindestens genauso wichtig. "Dies nach den derzeit gültigen gesetzlichen bzw. behördlichen Corona-Vorgaben zu realisieren, ist eine Quadratur des Kreises", sagen die Veranstalter Hermann Kaufmann und Franz Sperrer, die sich schweren Herzens zur Absage entschlossen haben. Trotz der positiven Entwicklung der Corona-Lage und der schrittweisen Öffnung sei nach wie vor keine fixe Planbarkeit nach offiziellen Vorgaben gegeben. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe an erster Stelle.