Businesspark soll auf neue Beine gestellt werden

Die gemeinsame Ansiedlungspolitik von 16 Wels-Land-Gemeinden und der Stadt Wels im Verband Voralpen-Businesspark hat aufgrund unterschiedlicher Interessen und Spannungsfelder noch immer nicht an Fahrt aufgenommen. In der Vorwoche fand in Gunskirchen eine Verbandsversammlung statt, bei der die strategische Ausrichtung Thema war. Dazu wurde ein neues Leitbild für die Standortentwicklung präsentiert und dargestellt, wohin sich der Businesspark in den nächsten Jahren entwickeln kann. In den nächsten Monaten wird entschieden, ob Marchtrenk und Sattledt aufgenommen werden.

"Reformschub notwendig"

Die Wels-Land-Gemeinden wollen vom bloßen Verband, der Kommunalsteuern nach einem festgelegten Schlüssel verteilt, wegkommen und Flächen sichern und entwickeln. Wels hat allerdings mit der WBA eine eigene Betriebsansiedelungs-GmbH.

"Es macht wenig Sinn, wenn mit der Entwicklung von Betriebsbaugebieten teure Doppelstrukturen entstehen", sagt Ralph Schäfer, neuer Welser FPÖ-Stadtrat für Stadtentwicklung. Eine Übernahme von Haftungen für Grundstückskäufe außerhalb von Wels sei für ihn jedenfalls nicht vorstellbar.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) sagt: "Für ein sinnvolles Weiterbestehen braucht es einen Reformschub, denn der Businesspark kann in der derzeitigen Ausgestaltung seine Funktion, Betriebsansiedlungen zu fördern, nicht erfüllen." Wesentlich sei für die Stadt, dass "wir in jedem Fall unser Vetorecht bei Entscheidungen des Businessparks behalten".

Martin Oberndorfer, Welser Wirtschaftsstadtrat (ÖVP) Bild: Schuetz

Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer betont, dass der mögliche Beitritt von Marchtrenk und Sattledt die einmalige Chance biete, den Voralpen-Businesspark auf neue Beine zu stellen. "Ich verstehe den Wunsch der Gemeinden aus Wels-Land, dass der Businesspark über die bloße Umverteilung von Kommunalsteuern hinaus auch Flächen eigenständig sichern und entwickeln können soll. Diesem Wunsch sollte sich Wels nicht von vornherein verwehren", sagt Oberndorfer. Es müsse allerdings gewährleistet sein, dass werthaltige Betriebsbaugebiete auch tatsächlich in den Businesspark eingebracht werden und sich keine Gemeinde ihre "Filetstücke" zurückbehalten könne. Insgesamt stehe er für eine noch engere Kooperation der Stadt Wels mit den Umlandgemeinden aus dem Bezirk Wels-Land.

Vorstand gewählt

Bei der ersten Verbandsversammlung seit den Wahlen im Herbst wurde auch der Vorstand neu gewählt. Obmann bleibt für die nächsten drei Jahre weiterhin Erwin Stürzlinger, Bürgermeister von Bad Wimsbach-Neydharting (ÖVP). Sein Stellvertreter ist der Welser Stadtchef Rabl.