Buntes Programm im Welser Schl8hof

Am Freitag findet um 19.30 Uhr ein Konzert mit Bigtime statt. Die Bandmitglieder haben sich in ihrer 20-jährigen Bandgeschichte dem Thema "Tanzmusik" von vielen Seiten angenähert, niemals aber ohne Soul und Funk.

Kulturverein Waschaecht feiert

Der Kulturverein Waschaecht startet seine Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 40-jährigen Bestehens mit einer Ausstellung im öffentlichen Raum und zeigt an 40 Stellen in der Welser Innenstadt Fotodrucke aus der Geschichte der Kulturarbeit. Am Sonntag startet beim Schl8hof ab 14.30 Uhr eine Führung durch die Stadt samt Gesprächen zu den Werken von nationalen und internationalen Fotografen sowie Hobbyfotografen.