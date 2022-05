Buntes Musik- und Kunstspektakel in Eferding

Abspielen wird es sich am Stadtplatz, Ammerer-Platz, Schiferplatz, beim Schlossbrunnen und KreaKtiv-Zentrum. "ef ART ING 800" findet am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr statt.

Die Besucher erwartet Livemusik mit Eferdinger Bands, eine Sambashow, Akrobatik mit den "Flying Freaks", bildende Kunst und Puppentheater für die jüngsten Besucher. Die Kunstgruppe 2000 porträtiert am Samstag für den guten Zweck. Am Sonntag wird die Stadtsaalruine mit einem Graffiti-Kunstwerk verschönert. Mehr Infos in den sozialen Medien und auf der Website der Stadt: www.eferding.at