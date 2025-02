Buntes Faschingsfinale in Grieskirchen

Die Grieskirchner Feuerwehr veranstaltet am Faschingssamstag, 1. März, ihr legendäres Gschnas unter dem Motto "Back to the 80’s". Dafür wird wieder das Festzelt am Kirchenplatz aufgebaut, das auch beheizt wird. Für Gruppen ab zehn Personen im gleichen Kostüm warten Gratisgetränke. Geöffnet ist ab 20 Uhr. DJ Lemoris wird den Besucherinnen und Besuchern zu späterer Stunde mit seinen Beats einheizen. Die Bewirtung übernehmen die Florianis.

Am Faschingsdienstag, 4. März, wird die Faschingsparty im Festzelt fortgesetzt. Ab 14 Uhr findet der Kindernachmittag mit Spiel- und Zaubershow statt. Der Magier Houdini wird mit zauberhaften Tricks und spannenden Illusionen die kleinen und großen Gäste begeistern. Ein abwechslungsreiches Programm bietet Spaß für die ganze Familie.

Im Anschluss wird der Faschingskehraus mit fetziger Musik gefeiert.

