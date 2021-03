Bunter Frühlingslook für die Welser Fußgängerzonen

Über den Köpfen der Welserinnen und Welser und der Stadtbesucher werden demnächst in der Bäcker- und Schmidtgasse 170 Blumenkugeln schweben. Die Blumenarrangements mit Durchmessern von 50, 80 oder 100 Zentimetern bestehen aus insgesamt 18.500 Kunstblumen, darunter Tulpen, Narzissen, Gerbera, Lilien und Pfingstrosen. "Sie werden auf 800 Meter Stahlseilen montiert und bis Oktober die Innenstadt schmücken und nach einer kurzen Pause dann von der Weihnachtsbeleuchtung abgelöst", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Im Vorjahr sei die Sommerdeko in der Innenstadt mit Sonnenschirmen, Libellen und Schmetterlingen sehr gut angekommen und hätte auch in anderen Städten Nachahmer gefunden. Diese Deko wird heuer durch die Blumenkugeln abgelöst, die von der Manufaktur MK Illumination, dem Weltmarktführer von Weihnachtsbeleuchtungen mit Sitz in Innsbruck von der Stadt gemietet werden. Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair betont, dass man sich vertraglich abgesichert habe, dass die Blumenkugeln exklusiv in der Region nur für Wels zur Verfügung gestellt werden. Schließlich stehen Städte und Kommunen im ständigen Wettbewerb um Kunden und Besucher. Die Miete hat den Vorteil, dass man den Fußgängerzonen jedes Jahr einen neuen Look verpassen kann, an Ideen für 2022 wird bereits gearbeitet.

Zum Frühlingsaufputz in der Stadt gehören natürlich auch die echten Frühlingsblumen. "Die Stadtgärtner haben in den Gewächshäusern 64.000 Blumen vorgezogen, die zum Teil bereits gepflanzt wurden", sagt Innenstadtreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FP). Auch die Sitzbänke und Pflanzentröge werden noch in dieser Woche aufgestellt. Mit der Inbetriebnahme der Brunnen und Wasserspiele wartet man noch auf wärmere Temperaturen, rund um Ostern soll es aber so weit sein.

Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (VP) betont, man wolle positive Aufbruchsstimmung erzeugen. "Im Vorjahr hatten wir Österreichs größten Gastgarten mit 1700 Sitzplätzen und wünschen uns, dass er auch heuer mit Leben gefüllt ist." Auf dem Stadtplatz jedenfalls begannen gestern bereits die Aufbauarbeiten für die Schanigartensaison.

Im Mai will man, so es die Corona-Situation zulässt, auch wieder mit Veranstaltungen Leben in die Stadt bringen. (krai)