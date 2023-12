Bürgermeisterwahl: In Pichl tobt der Wahlkampf im Postkastl

Die Entscheidung naht: Am 14. Jänner wird in Pichl bei Wels der neue Bürgermeister gewählt. Der Wettstreit um die Wählergunst wird vor allem an einem Schauplatz ausgetragen: in den Briefkästen. In zahlreichen Postwürfen präsentieren die Kandidaten und ihre Unterstützer ihr Programm. Ein Blick in die Broschüren verrät einiges über die Ausgangslage rund zwei Wochen vor der Wahl.