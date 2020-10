Bürgermeister zieht Event trotz Corona durch

Er traut sich. Waizenkirchens junger Bürgermeister Fabian Grüneis (VP), alias DJ Greenice, veranstaltet am Sonntag und am Nationalfeiertag ein gemeinsames Konzert mit dem PT Art Orchester unter der Leitung von Peuerbachs Musikschuldirektor Norbert Hebertinger. Mit einem besonders sorgfältigen Sicherheitskonzept, wie Grüneis im Gespräch mit den OÖNachrichten betont: mit Besucher-Registrierung, fix zugewiesenen Sitzplätzen (je 250 pro Konzert), Abstand und Maskenpflicht während des Konzerts, die seit heute für alle Veranstaltungen österreichweit gilt.

Fast ausverkauft

Die Behörde hat grünes Licht gegeben. "Ich habe noch einmal mit der Bezirkshauptmannschaft Rücksprache gehalten. Wir setzen das Präventionskonzept sorgfältig um", sagt Grüneis, der sich natürlich bewusst ist, dass ein Politiker unter besonderer Beobachtung steht. Er verweist darauf, dass im privaten Bereich derzeit die meisten Ansteckungen passieren und nicht dort, wo ein ordentliches Präventionskonzept vorliegt.

Bereits am Dienstag hat der Bühnenaufbau in der Neuen Mittelschule begonnen. Das Publikumsinteresse am Konzert, bei dem zwei musikalische Welten – klassische Musik und elektronische Popmusik – aufeinandertreffen werden, ist groß. DJ Greenice wird Musiktitel seines ersten Albums spielen, auch zahlreiche Showeffekte und eine große Leinwand mit Livebildern wird es geben.

Das Konzert am Sonntag ist ausverkauft, für das Konzert am Montag gibt es Restkarten (www.greenice-symphonic.at).

Vom Konzert am Staatsfeiertag, 26. Oktober, 20 Uhr, gibt es einen Livemitschnitt, der auf Facebook und YouTube zu sehen ist.

