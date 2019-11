Sein erstes Jahr als Bürgermeister und eine intensive Einarbeitungsphase hat Fabian Grüneis (ÖVP) hinter sich. Der Waizenkirchner Ortschef wurde am 11. November 2018 mit 22 Jahren zum jüngsten Bürgermeister des Landes gekürt. Im Rückblick auf das erste Jahr sagt er im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Am Anfang habe ich natürlich unheimlich viel gefragt. Es ist ok, Fragen zu stellen, beim zweiten Mal jedoch sollte man die Antwort wissen", sagt