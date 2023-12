Bürgermeister als Stimmungsmacher beim Silvesterlauf Peuerbach

Ein Bürgermeister, der das Showprogramm beim Silvesterlauf gestaltet, das gibt es heuer in Peuerbach bereits zum zweiten Mal in Folge. Während im Vorjahr der Musiker und Peuerbacher Bürgermeister Roland Schauer (Bürgerliste) das Publikum unterhielt, ist heuer der Waizenkirchner Bürgermeister Fabian Grüneis (VP) alias DJ Greenice der Stimmungsmacher für die tausenden Zuschauer. Sein Markenzeichen ist die grüne Perücke, Greenice sorgt bereits seit etlichen Jahren in vielen Diskotheken und auf Events an den Turntables für ausgelassene Stimmung und Tanzbegeisterung bei den Besuchern. Mit dabei in Peuerbach ist auch der Livekünstler "Dermitaziach" mit seiner Steirischen Harmonika.

Das sportliche Programm mit insgesamt neun Bewerben beginnt um 11.30 Uhr mit dem Mädchensprint für die Jahrgänge 2018 und 2019 über 100 Meter, fünf Minuten später starten die Burschen. Danach folgen bis 12.15 Uhr weitere Läufe für den Nachwuchs über 400 Meter, 850 Meter und 1700 Meter. Obwohl manche Jahrgänge gemeinsam am Start sind, wird es für jeden Jahrgang eine eigene Wertung geben.

Um 12.30 Uhr beginnt der Held & Francke Volkslauf für Männer und Frauen über eine Distanz von 6800 Metern. Im Anschluss daran findet mit Beginn um 13.30 Uhr der Aigner United Optics Staffellauf (3 x 850 Meter) statt. Danach wird bei den mit internationalen Topstars besetzten Läufen der Asse der Asphalt glühen: Beim Lauf der Asse der Damen mit Start um 14.30 Uhr haben die Athletinnen eine Distanz von 5100 Meter bzw. sechs Runden zu absolvieren. Bei den Männern (Start um 15 Uhr) warten auf die Topstars des Laufsports acht Runden bzw. 6800 Meter.

"Die Vorbereitungen für den Silvesterlauf laufen planmäßig, wir wollen den Menschen heuer ein besonderes Sportfest bieten", sagt Organisationschef Carsten Eich. Und Österreichs Top-Mittelstreckenläufer Andreas Vojta, der 2022 starker Dritter wurde und heuer auch wieder am Start sein wird, ergänzt: "Die Stimmung ist wirklich einzigartig in Österreich, das Publikum ist einfach nur sensationell und unterstützt die Läufer optimal."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Peuerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.