Bürgerlisten im Land wollen sich stärker vernetzen

GRIESKIRCHEN. Seit Sommer vergangenen Jahres arbeiten Vertreter von Bürgerlisten an einer stärkeren Zusammenarbeit und Vernetzung.

Das neue Logo Bild: BLOÖ

Am Wochenende trafen sich 29 Mitglieder von 22 Initiativen in Grieskirchen. Gegründet wurde auch die BLOÖ, eine Plattform der unabhängigen regionalen Bürgerlisten.

"Etwa ein Drittel der 60 Bürgerlisten im Land haben derzeit Interesse sich zusammenzuschließen", sagt Martin Gollner. Der Arzt steht der Peuerbacher Bürgerliste vor und lud zum Vernetzungstreffen nach Grieskirchen.

Die Bürgerinitiativen verfolgen zwar sehr viele unterschiedliche Interessen in ihren jeweiligen Gemeinden, nun will man sich aber mehr gegenseitig unterstützen und Erfahrungen austauschen. Der Zusammenschluss könnte aber auch finanzielle Vorteile bringen. "Bisher ist die Parteiförderung B nicht abgeholt worden, auf die man nicht so einfach verzichten sollte, immerhin 209 bis 592 Euro pro Gemeinderat und Jahr je nach Bezirk", sagt Gollner. Voraussetzung dafür sei eine Vernetzung, bis gestern waren 15 Unterschriften von Bürgerlisten-Vertretern eingelangt.

Ansprechpartner und Bürgerlisten-Sprecher stehen in allen Bezirken bereit. Auch ein gemeinsames Logo gibt es bereits (siehe Bild).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema