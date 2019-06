Bürgerlisten arbeiten künftig stärker zusammen

Mehr als 60 Bürgerlisten gibt es in Oberösterreich. Vertreter von 24 haben sich kürzlich im Forsthaus zu Freinberg zur ersten Vorstandssitzung getroffen.

"Der Vorstand wurde gewählt", berichtet Parteiobmann Martin Gollner, Allgemeinmediziner in Peuerbach. Sein Stellvertreter ist Fritz Nobis aus Munderfing.

Die Bürgerlisten Oberösterreich sind ein Zusammenschluss von unabhängigen, regionalen Initiativen. Ziel der Bewegung ist einerseits, zusammenzuarbeiten und politisch die bereits etablierten Bürgerlisten im Gemeinderat auch auf Bezirks- und Landesebene zu unterstützen.

Die Bürgerlisten bleiben in ihren regionalen Entscheidungen eigenständig. "Es wird die Politik ohne Parteizwang weiterhin gelebt, das war allen 20 Bürgerlisten, die beigetreten sind, sehr wichtig", betont Gollner. Andererseits wolle man verstärkt den Bildungsauftrag für das Netzwerk von mehr als 63 Bürgerlisten mit Mandat(en) annehmen und Seminarangebote für alle Bürgerlisten bereits Anfang 2020 anbieten. Es wurden bereits drei Gemeinde-Service-Briefe erstellt, die an alle Bürgerlisten gesendet wurden. Die regionale Politik soll auch überregional gestaltet werden. "Es geht uns um Zusammenhalt und interne Informationsweitergabe an die mehr als 60 Gemeinderäte. Es geht uns darum, Entscheidungen auf Ortsebene auch auf Landesebene kommunizieren zu können." Hier brauche es eine starke Vernetzung.

Für 2020 wird ein weiteres Landestreffen mit Fortbildungsangebot vorbereitet. Beim letzten Landestreffen waren 30 Bürgerlistenvertreterinnen und -vertreter dabei. Die Partei "Bürgerliste O.Ö." ist für weitere regionale Bürgerlisten offen.

