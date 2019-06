Bürgerinitiativen verstärken Protest gegen Pläne für großes Gewerbegebiet

"No highway to Wimpassing", so betitelten die beiden Gunskirchner Bürgerinitiativen ihr letztes Flugblatt. Darauf listen sie ihre Befürchtungen auf, die sie aufgrund des neuen Autobahnanschlusses in Wels-Wimpassing und der geplanten neuen Gewerbegebiete in Gunskirchen im Ausmaß von bis zu 60 Hektar erwarten. Die Initiatoren von "Wir sind Moostal" und "IG.Gunskirchen L1250" haben mittlerweile 600 Unterschriften gesammelt, Lokal- und Landespolitiker kontaktiert und Umweltorganisationen informiert. Sie wehren sich gegen die "Industrialisierung vor der Haustür", großzügige Aufschließung bestehender Straßen und eine Verschärfung der Hochwassersituation durch die Bodenversiegelung. Die Gunskirchner Bürger sehen eine Verkehrslawine sowie hohe Lärm- und Abgasbelastung auf sich zukommen und sprechen von einer Gefährdung ihrer Kinder auf dem Schulweg.

Parteienstellung gefordert

"Leider hören wir von denen, die wir um Unterstützung gebeten haben, immer nur, dass man nichts tun könne und keine Handhabe habe, solange noch keine Umwidmungen eingeleitet sind", sagen Stefan Sackel von der IG.Gunskirchen und Lukas Blauensteiner von "Wir sind Moostal" im Gespräch mit den OÖNachrichten. Sie fordern Parteienstellung in allen Raumordnungsverfahren und eine vertiefte Umweltverträglichkeitsprüfung. Für beide Forderungen kam in einer schriftlichen Stellungnahme von Bürgermeister Josef Sturmair (VP) und Ortsplaner Gerhard Altmann Ende Mai bereits eine Absage. Sturmair verweist darauf, dass derzeit die Ergebnisse der Verkehrsmessungen und die Verkehrsstromanalyse abgewartet werden, die Grundlage für notwendige Maßnahmen seien (siehe Artikel rechts). In einem Nachsatz sagt er, dass dieses Betriebsbaugebiet ohne den Autobahnanschluss in Wimpassing sinnlos gewesen wäre.

"Sie werden das Betriebsbaugebiet in Etappen umsetzen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung damit umgehen", sagt Anrainervertreter Sackel, "Wenn 600 Leute von 4700 Wahlberechtigten sagen, dass uns die Pläne nicht passen, können das die Gemeindevertreter nicht einfach negieren."

Die Sprecher der Bürgerinitiative fordern eine direkte Anbindung der Autobahnabfahrt und des Betriebsbaugebietes an die Bundesstraße B1 parallel zur Autobahn und keinen Ausbau der Vitzinger Straße auf Landesstraßenniveau sowie eine Pufferzone zwischen Wohngebiet und Betriebsbaugebiet zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner.

Zusätzlich erwarten sich die Bürger die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen, da sie durch die Flächenversieglung eine Verschärfung der Situation in den Orten Hof, Grünbach und Walding befürchten.

Bürgermeister Josef Sturmair

"Warten auf Ergebnis der Verkehrsanalyse"

Bürgermeister Josef Sturmair (VP) sagt zu den Anliegen der beiden Gunskirchner Bürgerinitiativen, dass man zurzeit die Verkehrsmessungen abwarte. Experten errechnen unter Einbeziehung des Autobahnanschlusses Wels/Wimpassing, der im November eröffnet wird, wie sich die Verkehrsströme entwickeln werden. Diese werden in einigen Wochen erwartet. „Erst dann können wird daraus Maßnahmen ableiten, etwa wie man verhindern kann, dass Mautflüchtlinge durch die Ortschaften fahren“, sagt Sturmair. Mit den Bürgerinitiativen sei man in Kontakt und werde notwendige Maßnahmen mit ihnen diskutieren.

Neben der Widmung von 30 Hektar Gewerbeflächen zur Nachnutzung der ausgekiesten Schottergrube der Welser Kieswerke sind weitere 30 Hektar für Betriebe in Grünbach/Hof im örtlichen Entwicklungskonzept vorgesehen. Gunskirchen bringt diese Flächen im gemeinsamen Wirtschaftspark Voralpenland ein. Wie schnell diese entwickelt werden können, ist derzeit noch offen. Gründe müssen gesichert, mögliche Tauschflächen eruiert werden, auch die Hochwasserthematik muss gelöst werden.

Zum Thema Flächenverbrauch sagt Sturmair: „Der Wirtschaftspark hilft uns, dass nicht jede Gemeinde etwas Eigenes entwickelt.“ Das verbrauche weniger Flächen und sei wirtschaftlicher.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at