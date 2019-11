Bürgerinitiative lädt zu Infoabend über Fusion

Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile einer Fusion der Gemeinden Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping? Diese Fragen sollen beim ersten Informationsabend der neu gegründeten Bürgerinitiative "Zukunft.Region.Eferding" beantwortet werden. Die Veranstaltung findet am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr im Gasthof Dieplinger in Pupping statt. Bürgermeister Andreas Lindorfer wird über seine Erfahrungen und über die Abwicklung der Gemeindezusammenlegung von Rohrbach und Berg sowie über die Auswirkungen auf die nunmehr seit vier Jahren fusionierte Gemeinde berichten.

Peter Pramberger, Leiter des Referates Haushaltswesen vom Amt der OÖ. Landesregierung, wird die finanziellen Eckpunkte einer möglichen Gemeindezusammenführung beleuchten. Infos auch unter www.region-eferding.org