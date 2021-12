Einstimmig beschlossen hat der Grieskirchner Gemeinderat das Budget für 2022. In der operativen Gebarung (früher ordentlicher Haushalt) stehen den Einnahmen von 17,2 Millionen Euro, Ausgaben von rund 16 Millionen Euro gegenüber. Kritik an der Gemeindefinanzierung Neu kommt einmal mehr von Finanzausschuss-Obmann Vzbgm. Günter Haslberger (ÖVP). "Gemeinden wie Grieskirchen mit einer hohen Finanzkraft werden abgeputzt wie ein Christbaum am 6. Jänner", sagt Haslberger im Gespräch mit den