Buchhelden Elsie und Ovil reisen nach Ovilava

Es ist bereits das vierte Buch der Reihe von Autorin Gerlinde Bäck-Moder und den Illustratorinnen Christine Zeilberger und Bettina Mayer.

Geschenk am Zeugnistag

Bürgermeister Andreas Rabl wird das Buch, das in einer Auflage von 1000 Stück gedruckt wurde, am Zeugnistag, am 7. Juli, von 10 bis 14 Uhr vor dem Rathaus verteilen. Es wird auch auf der Facebook-Seite der Stadt verlost.

