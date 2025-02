Buchhandlung Friedhuber schließt nach 88 Jahren

88 Jahre lang war die Buchhandlung Friedhuber in der Welser Ringstraße Anziehungspunkt für Liebhaber von Büchern, Schreibwaren und Dekoartikeln. Mit der Pensionierung von Inhaber Cordelio Malavasi, der das Unternehmen in dritter Generation führt, geht diese Ära zu Ende. „Das ist für mich die Gelegenheit, kürzer zu treten“, sagt der 65-Jährige.

Das Unternehmen wurde 1937 von Malavasis Großvater Eugen Friedhuber eröffnet, ab 1970 führte seine Mutter Emilie Friedhuber die Geschäfte. Malavasi selbst stand seit 1985 im Geschäft, die Übernahme erfolgte 1992.

Veränderter Konsum

Weil jetzt kein Nachfolger in Sicht ist, sperrt Malavasi zu. Die Rahmenbedingungen im Buchhandel hätten sich vor allem in den vergangenen zehn Jahren stark gewandelt, sagt Malavasi ohne Verbitterung: „Die höheren Mieten, die Personalkosten und der veränderte Konsum der Leute haben immer mehr Eigenleistung notwendig gemacht – den letzten Urlaub hatte ich im Jahr 2017. Das geht irgendwann an die Substanz.“

Seine Liebe zu Büchern sei aber ungebrochen: „Das ist fast bedeutsamer als ein Trauschwur – da gibt es keine Scheidung.“ Malavasi will das Antiquariat weiterführen, aktuell ist er auf der Suche nach einem Schauraum. Seine Mitarbeiterin Sigrid Marchgraber wird an einer neuen Örtlichkeit weiterhin ihre beliebten Kalligraphie-Kurse abhalten.

Bereits seit Jänner läuft der Abverkauf. Viele Bücher aus dem antiquarischen Bestand verschenkt Malavasi: „Vor dem Geschäft steht ein großer Tisch, an dem man sich etwas aussuchen kann. Täglich gehen 50 bis 60 Bücher weg, das Stadttheater hat einige für eine Kulisse geholt.“

Zum Abschluss lädt Malavasi noch einmal ausdrücklich zu einem Besuch in seiner Buchhandlung ein. „Damit die Leute ihren Friedhuber noch einmal sehen, viele kennen ihn ja noch aus ihrer Schulzeit in Wels. Damit es dann nicht heißt: Oh, jetzt hat er schon zugesperrt.“

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer