Buch zum Jubiläum 800 Jahre Eferding

Im voll besetzten Veranstaltungszentrum Bräuhaus haben Beteiligte am Buchprojekt "800 Jahre in 80 Persönlichkeiten" das Werk präsentiert. Launig führten Bürgermeister Christian Penn und Landtagsabgeordnete und Stadträtin Astrid Zehetmair durch den stimmungsvollen Abend. Vier Porträts wurden dabei von den jeweiligen Verfassern vorgetragen. Anni Aichingers Gedicht über den Bass als eine Stimme bei den Eferdinger Chören ist dabei besonders gut angekommen. Berührend waren die Erinnerungen an die bereits verstorbenen Eferdinger, die nicht vergessen werden sollen.

Die Idee, die Geschichte der Stadt anhand ihrer prägenden Persönlichkeiten aufzuarbeiten und so lebendig werden zu lassen, fand besonderen Anklang. Fast 300 Bücher wurden bereits am Abend der Veröffentlichung verkauft.

Ab sofort ist das Werk beim Stadtmarketing Eferding am Stadtplatz 31 und in der Buchhandlung Harrer by Melanie Hofinger, Stadtplatz 34, erhältlich.