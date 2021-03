Buch über Kampf um die Traun

Als Reaktion darauf begann eine der längsten Besetzungen in der Geschichte der Umweltbewegung. Thomas Rammerstorfer und Marina Wetzlmaier schrieben darüber ein Buch: "Der Kampf um die Traun". Ziel war es, den Konflikt und seine Folgen in seiner Vielschichtigkeit darzustellen. Gegner und Befürworter erinnern sich an die Auseinandersetzung. Ergänzt werden die Erzählungen durch zahlreiche Fotos aus jener Zeit. Das Buch erschien im Verlag "Bibliothek der Provinz".

