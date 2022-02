Für Karl Prillinger bleibt der 4. Mai 1997 in bleibender Erinnerung. An diesem Tag wurde in der wieder errichteten Kirche von Stalingrad (heute Wolgograd) der erste Gottesdienst gefeiert. Der pensionierte Unternehmer hatte zur Rettung des Gebäudes entscheidend beigetragen. Elf Millionen Dollar kostete es, die im Krieg zerstörte Kirchenruine in ein repräsentatives Gotteshaus zu verwandeln.