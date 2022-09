"Brotsüchtig" startet in der Bäckergasse Viertes Geschäft für Jungunternehmer

Stefan Faschinger hat in Wels an der Fachhochschule Innovations- und Produktmanagement studiert, nun Jahre später kehrt der Spross einer alteingesessenen Urfahraner Bäckerfamilie beruflich zurück in die Messestadt. Heute, Dienstag, eröffnet er gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Oliver Raferzeder, einem IT-Experten, in der Bäckergasse eine weitere Filiale der Bio-Bäckerei "Brotsüchtig".