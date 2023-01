Bronze für Wels im ÖTTV-Cup

Ohne die beiden Topspieler Andreas Levenko und Jiri Martinko, die nicht spielberechtigt waren, musste sich die 2. Mannschaft der Welser am Ende gegen die in Topbesetzung antretenden Wiener Neustädter mit 0:3 geschlagen geben. Wermutstropfen im Halbfinale gegen Wiener Neustadt war auch die extrem schüttere Kulisse in der Sportarena in Kufstein. Nach dem Spiel der heimischen Kufsteiner Damenmannschaft war die Halle fast menschenleer.

