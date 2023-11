Brezina liest aus seinem neuesten Sisi-Krimi

Lesung am 8. November im Schloss Starhemberg in Eferding

Am 8. November ab 18.30 Uhr präsentiert er den dritten Teil im passenden Rahmen im Schloss Starhemberg in Eferding. Dabei wird er auch aus seinem neuesten Werk vorlesen. Für "Sisis Nacht inkognito" hat der Autor gemeinsam mit Historikern intensive Recherchen betrieben, sodass trotz fantasievoller Idee das Leben am Hof authentisch geschildert wird.

