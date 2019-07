Brennpunkt Verkehr: Gunskirchner mobilisieren gegen weitere Belastung

Die Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag nützten Vertreter der Gunskirchner Bürgerinitiativen "Wir sind Moostal" und "IG.Gunskirchen L1250" erneut, um die Gemeindepolitiker mit ihren Forderungen zu konfrontieren. Wie berichtet, wehren sich die Bürger gegen die Pläne für ein Gewerbe- und Industriegebiet im Ausmaß von bis zu 60 Hektar, das an den neuen Autobahnanschluss in Wels/Wimpassing ans hochrangige Straßennetz angeschlossen werden wird.

"Bereits 2013 wurde im UVP-Verfahren festgestellt, dass Gunskirchen den zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen kann. Im November wird die Anschlussstelle eröffnet, bis heute fehlt ein Verkehrskonzept für das untergeordnete Straßennetz", sagt Lukas Blauensteiner von "Wir sind Moostal".

Bürgermeister Josef Sturmair (VP) betonte, dass erst im Oktober 2018 die Verhandlungen mit der Stadt Wels und den Welser Kieswerken über die Kostenbeteiligung am Autobahnanschluss abgeschlossen werden konnten. "Diese hätten auch schiefgehen können. Jetzt warten wir erst einmal die Ergebnisse der Verkehrsstromanalyse ab. Das ist eine großangelegte Studie, die 40.000 Euro kostet", sagte Sturmair. Auf Basis der Daten werde man dann im Gemeinderat und mit der Interessensgemeinschaft diskutieren, "welche Maßnahmen es gibt, die Verkehrsströme am besten zu leiten".

Außerdem steht demnächst ein Termin von Vertretern der Stadtregion Wels (Stadt Wels sowie acht umliegende Gemeinden) und Landesrat Günther Steinkellner (FP) an. Ziel ist es, einen Mobilitätsplan zu erstellen, bei dem auch der öffentliche Verkehr und Radverkehr generalstabsmäßig geplant werden sollen. "Verkehrsprobleme können wir nur alle miteinander gemeinsam lösen", so Sturmair.

Erneut pochten die Bürgerinitiativen auf eine vertiefte Umweltverträglichkeitsprüfung für das Gewerbegebiet. Dazu erteilte die Gemeinde bereits eine Absage. Die Flächen werden sukzessive und nicht auf einmal verwertet.

Die SPÖ brachte bei der Gemeinderatssitzung einen Antrag ein und forderte, dass im Zusammenhang mit dem Gewerbepark Wimpassing und der A8-Anschlussstelle ein Lkw-Fahrverbot für die Bichlwimmer Landesstraße und Vitzinger Gemeindestraße umgesetzt werden soll. Nach einer lebhaften Debatte wurde der Antrag angenommen – mit dem Zusatz, dass vor der Weiterleitung an die Behörden das Thema noch im Raumordnungsausschuss bearbeitet wird. "Es ist im Interesse der Gemeinde, dass der vom Gewerbepark zu- und abfahrende Schwerverkehr zum größtmöglichen Teil über diese A8-Anschlussstelle abgewickelt wird", sagte SP-Fraktionsobmann Christian Renner.

Eine Bürgeranfrage betraf auch den Zeitplan für den Bau der Dahlienstraße Süd. Die Marktgemeinde hat 24.600 Quadratmeter Grund dafür gesichert. Noch sind aber nicht alle Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at