Bregartner-Straße in Puchberg

Der Ehrenbürger der Stadt Wels hatte während seiner Amtszeit von 1982 bis 1999 maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Wels zu einer modernen Stadt, wird in einer Aussendung der Stadt Wels betont. Bregartner wurde unter anderem auch mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Bregartner war mit einer Amtszeit von fast 18 Jahren der am viertlängsten dienende Welser Stadtchef.