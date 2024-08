"Schranks Wirtshaus" in Eschenau: Brandstiftungen geklärt

Die Feuerwehr musste zum ersten Mal am 26. Mai ausrücken, weil ein Papiercontainer in der Nähe des Gasthauses in Brand gesteckt wurde. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand kein weiterer Schaden.

Am 1. August dann, kurz nach Mitternacht, wurde die Feuerwehr erneut alarmiert: Das Carport des Wohnhauses der Wirtsfamilie stand in Vollbrand und die Flammen breiteten sich rasch über den Dachstuhl aus. Das angrenzende Gasthaus wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Nachbarsgebäude verhindern. Insgesamt waren etwa 200 Einsatzkräfte und 17 Feuerwehren im Einsatz.

20-Jähriger geständig

Warum es zu den Bränden kommen konnte, war lange Zeit unklar. Das Landeskriminalamt OÖ führte Ermittlungen zur Brandursache durch. Das Ergebnis: Brandstiftung in beiden Fällen. Laut der Polizei konnte ein Verdächtiger, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, ausgeforscht und am 9. August festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht. Er zeigte sich zu beiden Brandstiftungen geständig und wurde mittlerweile unter Verhängung gerichtlicher Auflagen wieder freigelassen.

Er wird wegen dem Verdacht der versuchten Brandstiftung, Brandstiftung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

