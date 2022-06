Brandstiftung in Buchkirchen? Polizei bittet um Hinweise

Binnen kürzester Zeit mussten die Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach am Sonntagmorgen zwei Brände in der Niederlaaberstraße in Buchkirchen löschen. Zuerst bracht in einem nicht versperrten Container, in dem ein 59-Jähriger Flohmarkt-Gegenstände gelagert hatte, Feuer aus. Ein Nachbar bemerkte den Brand und alarmierte die Einsatzkräfte.

Während der Löscharbeiten wurde eine Nachbarin auf einen weiteren Brand in einer naheliegenden Wohnung, die ebenfalls dem 59-Jährigen gehört, aufmerksam. Auch dieses Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Derzeit gehen die Ermittler von Brandstiftung aus und bitten deshalb um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Krenglbach unter 059133/4182.