Brand in Welser Mehrparteienhaus forderte ein Todesopfer

Mehrere Atemschutztrupps drangen in die Brandwohnung vor (Symbolbild)

31 Mann der Welser Feuerwehr, mehrere Rettungsteams, Notärzte sowie die Polizei standen am Donnerstagabend in der Noitzmühle im Einsatz: In einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhaus war Feuer ausgebrochen.

Evakuierung und Löschangriff

Als die Feuerwehr gegen 23:20 Uhr eintraf, stand die Wohnung bereits in Vollbrand, dichter Rauch drang durch die Fenster ins Freie. Die Flammen hatten bereits begonnen, sich auf Teile der Fassade auszubreiten.

Sofort begann die Feuerwehr mit der Evakuierung des Hauses und startete einen Löschangriff von Innen und Außen. Vier Personen mussten über eine Drehleiter aus dem Wohnhaus gerettet werden, etwa 20 weitere Mieter wurden von Atemschutztrupps durch das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht.

Mehrere Wohnungen unbewohnbar

Ersten Informationen zufolge wurden drei Menschen in das Klinikum Wels gebracht. Der 62-jährige Mieter der Brandwohnung konnte nur noch tot geborgen werden. Laut derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von Fremdverschulden aus.

Die Feuerwehr konnte schließlich eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Dennoch sind mehrere Wohnungen in dem Haus derzeit unbewohnbar, die betroffenen Mieter kamen in Ersatzquartieren oder bei Verwandten unter.

