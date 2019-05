Bonus-Karte Marchtrenker Betriebe: Nun lockt auch die Stadt mit Vorteilen

Kaufkraft in der Region binden und dadurch Arbeitsplätze sichern, die lokale Wirtschaft beleben: Das sind die Ideen für den Zusammenschluss mehrerer Marchtrenker Betriebe, des Vereins "Mobiles Marchtrenk" und der Stadt. Wer bei den Mitgliedsbetrieben mit einer Bonussammelkarte einkauft, erhält Gutpunkte, die er oder sie nach eigenem Gutdünken bei einem weiteren Einkauf – auch bei anderen GUUTE-Unternehmen – einlösen kann. Dadurch wird der Abfluss von Kaufkraft verhindert, Bewusstseinsbildung für die Region betrieben.

Schon jetzt können die Inhaber mit ihrer GUUTE-Karte den Eintritt in das Marchtrenker Freibad bezahlen und dabei Bonuspunkte sammeln. Noch heuer will Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) das Angebot ausweiten: Auch beim Kauf von Karten für städtische Veranstaltungen oder beim Ausleihen von Büchern und Medien in der Stadtbibliothek sollen Ermäßigungen gewährt werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Marchtrenk Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.