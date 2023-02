Börsespiel: Das sind die Top 10 in der Region

Auch in diesem Jahr gibt es beim OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich zusätzlich wieder die Regionen-Rallye – sechs Regionen, die den Lokalausgaben der Oberösterreichischen Nachrichten entsprechen und in denen eigene Sieger ermittelt werden, zum Beispiel auch im Verbreitungsgebiet der Welser Zeitung im Raum Wels, Wels-Land, Eferding und Grieskirchen.

Natürlich können die Sieger der Regionen eigene Preise gewinnen, nämlich Gutscheine der Kepler-Fonds KAG im Wert von 500 Euro. Stand gestern sah die Börsespiel-Wertung für die Region Wels folgendermaßen aus: Christian Rührlinger führt die Top 10 an (plus 14,13 Prozent Depotentwicklung), knapp vor Franz Hintersteininger auf Platz zwei mit 14,03 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen bis Platz zehn in folgender Reihenfolge: Sebastian Hamedinger (der auch schon in Führung lag), Gerald Wintersberger, Lukas Augeneder, Manfred Hörtenhuemer, Daniel Schedlberger, Tobias Gruber, Alexander Edinger und als gestern Mittag Zehntplatzierter Johannes Baschinger. Insgesamt haben beim Börsespiel der OÖN, unterstützt von Raiffeisen, bereits mehr als 7100 Erwachsene und Schüler sowie 210 Schulklassen in diesem Jahr mitgemacht. Sie können jederzeit auf unserer Website oon-boersespiel.at noch einsteigen und haben auch noch die Chance auf einen der Hauptpreise.

Hauptpreis: ein Citroen C3

In der Erwachsenen-Wertung ist der Hauptpreis ein Citroen C3, zur Verfügung gestellt von Autowelt Linz und Kepler-Fonds KAG. Der bestplatzierte Schüler gewinnt ein E-Mountainbike (Cube), die beste Schulklasse Karten für ein Heimspiel des LASK in der neuen Raiffeisen-Arena in Linz. Das Börsespiel hat vor drei Wochen begonnen und läuft noch bis 22. März. Topspieler in allen Klassen und Regionen war gestern bei den Erwachsenen Albert Moser, bei den Schulen die HTL Perg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper